Nicolas Zouein

NickZ F

Nicolas Zouein
0 avis
372 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
57 (63.33%)
Perte trades:
33 (36.67%)
Meilleure transaction:
1 147.52 USD
Pire transaction:
-6 795.57 USD
Bénéfice brut:
5 899.67 USD (6 017 pips)
Perte brute:
-13 817.94 USD (234 777 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 617.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 157.48 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.81%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
68 (75.56%)
Courts trades:
22 (24.44%)
Facteur de profit:
0.43
Rendement attendu:
-87.98 USD
Bénéfice moyen:
103.50 USD
Perte moyenne:
-418.73 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 795.57 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 551.63 USD
Maximal:
12 709.11 USD (206.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.57% (32.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 25
EURUSD 12
EURGBP 7
EURAUD 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
GBPCAD 4
AUDCAD 4
XAUUSD 4
EURNZD 3
CHFJPY 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
CADJPY 2
USDCHF 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived -8.2K
EURUSD 251
EURGBP 21
EURAUD 6
GBPJPY 1
EURJPY 2
GBPCAD -3
AUDCAD 0
XAUUSD 45
EURNZD 1
CHFJPY 1
EURCAD 0
GBPAUD 1
CADJPY -1
USDCHF 0
CADCHF 0
AUDNZD 0
EURCHF -1
USDCAD 8
BTCUSD -23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
EURUSD -436
EURGBP 409
EURAUD -19
GBPJPY -1.1K
EURJPY 230
GBPCAD -707
AUDCAD -122
XAUUSD 902
EURNZD 174
CHFJPY -216
EURCAD 24
GBPAUD -1.1K
CADJPY -158
USDCHF -30
CADCHF 4
AUDNZD -85
EURCHF -134
USDCAD 219
BTCUSD -227K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 147.52 USD
Pire transaction: -6 796 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 617.62 USD
Perte consécutive maximale: -7.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
QtradeFX-Live2
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 5
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 6
EagleFX-Live
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 26
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
2025.11.09 06:44
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 1.08% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 06:44
80% of trades performed within 11 days. This comprises 0.42% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
