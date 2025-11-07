- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 917
Kârla kapanan işlemler:
3 171 (40.05%)
Zararla kapanan işlemler:
4 746 (59.95%)
En iyi işlem:
36 600.00 USD
En kötü işlem:
-12 150.00 USD
Brüt kâr:
700 032.46 USD (165 158 pips)
Brüt zarar:
-328 297.40 USD (113 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (124 184.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131 300.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
58 saniye
Düzelme faktörü:
11.99
Alış işlemleri:
4 696 (59.32%)
Satış işlemleri:
3 221 (40.68%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
46.95 USD
Ortalama kâr:
220.76 USD
Ortalama zarar:
-69.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-84.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 300.00 USD (2)
Aylık büyüme:
42.38%
Yıllık tahmin:
514.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 434.80 USD
Maksimum:
31 010.88 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.22% (1 457.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7917
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|372K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36 600.00 USD
En kötü işlem: -12 150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +124 184.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|9.59 × 2081
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
