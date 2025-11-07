SinyallerBölümler
Cong Wei Jia

KUHN

Cong Wei Jia
0 inceleme
116 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 666%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 917
Kârla kapanan işlemler:
3 171 (40.05%)
Zararla kapanan işlemler:
4 746 (59.95%)
En iyi işlem:
36 600.00 USD
En kötü işlem:
-12 150.00 USD
Brüt kâr:
700 032.46 USD (165 158 pips)
Brüt zarar:
-328 297.40 USD (113 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (124 184.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131 300.00 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
58 saniye
Düzelme faktörü:
11.99
Alış işlemleri:
4 696 (59.32%)
Satış işlemleri:
3 221 (40.68%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
46.95 USD
Ortalama kâr:
220.76 USD
Ortalama zarar:
-69.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-84.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24 300.00 USD (2)
Aylık büyüme:
42.38%
Yıllık tahmin:
514.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 434.80 USD
Maksimum:
31 010.88 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.22% (1 457.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7917
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 372K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36 600.00 USD
En kötü işlem: -12 150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +124 184.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
ICMarketsEU-Live28
9.59 × 2081
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
5 daha fazla...
shiecej
İnceleme yok
2025.11.07 12:40
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.43% of days out of 813 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 12:40
High risk of negative slippage when copying deals
