- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 917
Profit Trade:
3 171 (40.05%)
Loss Trade:
4 746 (59.95%)
Best Trade:
36 600.00 USD
Worst Trade:
-12 150.00 USD
Profitto lordo:
700 032.46 USD (165 158 pips)
Perdita lorda:
-328 297.40 USD (113 346 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (124 184.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131 300.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
58 secondi
Fattore di recupero:
11.99
Long Trade:
4 696 (59.32%)
Short Trade:
3 221 (40.68%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
46.95 USD
Profitto medio:
220.76 USD
Perdita media:
-69.17 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-84.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 300.00 USD (2)
Crescita mensile:
42.38%
Previsione annuale:
514.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 434.80 USD
Massimale:
31 010.88 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.22% (1 457.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7917
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|372K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36 600.00 USD
Worst Trade: -12 150 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +124 184.69 USD
Massima perdita consecutiva: -84.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|9.59 × 2081
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
