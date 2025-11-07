SegnaliSezioni
Cong Wei Jia

KUHN

Cong Wei Jia
0 recensioni
116 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 666%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 917
Profit Trade:
3 171 (40.05%)
Loss Trade:
4 746 (59.95%)
Best Trade:
36 600.00 USD
Worst Trade:
-12 150.00 USD
Profitto lordo:
700 032.46 USD (165 158 pips)
Perdita lorda:
-328 297.40 USD (113 346 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (124 184.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131 300.00 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
58 secondi
Fattore di recupero:
11.99
Long Trade:
4 696 (59.32%)
Short Trade:
3 221 (40.68%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
46.95 USD
Profitto medio:
220.76 USD
Perdita media:
-69.17 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-84.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24 300.00 USD (2)
Crescita mensile:
42.38%
Previsione annuale:
514.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 434.80 USD
Massimale:
31 010.88 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.22% (1 457.80 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7917
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 372K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36 600.00 USD
Worst Trade: -12 150 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +124 184.69 USD
Massima perdita consecutiva: -84.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
ICMarketsEU-Live28
9.59 × 2081
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
shiecej
2025.11.07 12:40
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.43% of days out of 813 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 12:40
High risk of negative slippage when copying deals
