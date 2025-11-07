SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA CHART PRO MT4
Quoc Viet Do

EA CHART PRO MT4

Quoc Viet Do
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 511
Kârla kapanan işlemler:
3 264 (34.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 247 (65.68%)
En iyi işlem:
1 531.87 USD
En kötü işlem:
-684.47 USD
Brüt kâr:
27 596.97 USD (837 796 pips)
Brüt zarar:
-26 508.69 USD (1 185 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (56.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 549.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.36%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
7 696 (80.92%)
Satış işlemleri:
1 815 (19.08%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
8.45 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
328 (-111.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 516.52 USD (8)
Aylık büyüme:
-20.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
369.16 USD
Maksimum:
4 732.31 USD (32.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.91% (4 732.31 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 9511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P -346K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 531.87 USD
En kötü işlem: -684 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +56.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 03:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.07% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
