Quoc Viet Do

EA CHART PRO MT4

Quoc Viet Do
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 511
Profit Trade:
3 264 (34.31%)
Loss Trade:
6 247 (65.68%)
Best Trade:
1 531.87 USD
Worst Trade:
-684.47 USD
Profitto lordo:
27 596.97 USD (837 796 pips)
Perdita lorda:
-26 508.69 USD (1 185 462 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 549.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.36%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
7 696 (80.92%)
Short Trade:
1 815 (19.08%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
8.45 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
328 (-111.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 516.52 USD (8)
Crescita mensile:
-20.84%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
369.16 USD
Massimale:
4 732.31 USD (32.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.91% (4 732.31 USD)
Per equità:
0.00% (0.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 9511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P -346K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 531.87 USD
Worst Trade: -684 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +56.51 USD
Massima perdita consecutiva: -111.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.11.07 03:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.07% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
