Quoc Viet Do

EA CHART PRO MT4

Quoc Viet Do
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 511
Bénéfice trades:
3 264 (34.31%)
Perte trades:
6 247 (65.68%)
Meilleure transaction:
1 531.87 USD
Pire transaction:
-684.47 USD
Bénéfice brut:
27 596.97 USD (837 796 pips)
Perte brute:
-26 508.69 USD (1 185 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (56.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 549.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.36%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
7 696 (80.92%)
Courts trades:
1 815 (19.08%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
8.45 USD
Perte moyenne:
-4.24 USD
Pertes consécutives maximales:
328 (-111.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 516.52 USD (8)
Croissance mensuelle:
-20.84%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
369.16 USD
Maximal:
4 732.31 USD (32.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.91% (4 732.31 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 9511
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P -346K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 531.87 USD
Pire transaction: -684 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +56.51 USD
Perte consécutive maximale: -111.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.07 03:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.07% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
