- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
185.42 USD
En kötü işlem:
-11.32 USD
Brüt kâr:
425.02 USD (457 783 pips)
Brüt zarar:
-11.32 USD (558 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (421.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
421.17 USD (7)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
63.91%
Maks. mevduat yükü:
2.89%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
36.55
Alış işlemleri:
10 (90.91%)
Satış işlemleri:
1 (9.09%)
Kâr faktörü:
37.55
Beklenen getiri:
37.61 USD
Ortalama kâr:
42.50 USD
Ortalama zarar:
-11.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.32 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.32 USD (1.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.22% (11.32 USD)
Varlığa göre:
0.12% (1.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|421
|XAUUSD
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|457K
|XAUUSD
|-154
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.42 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +421.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
81%
0
0
USD
USD
924
USD
USD
1
0%
11
90%
64%
37.54
37.61
USD
USD
1%
1:300