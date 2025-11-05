SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 026
Duong Van Hung

IC 026

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 81%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
185.42 USD
Worst Trade:
-11.32 USD
Profitto lordo:
425.02 USD (457 783 pips)
Perdita lorda:
-11.32 USD (558 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (421.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
63.91%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
36.55
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
37.55
Profitto previsto:
37.61 USD
Profitto medio:
42.50 USD
Perdita media:
-11.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.32 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.32 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (11.32 USD)
Per equità:
0.12% (1.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 7
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 421
XAUUSD -7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 457K
XAUUSD -154
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.42 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +421.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 più
Non ci sono recensioni
2025.11.05 17:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.05 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
81%
0
0
USD
924
USD
1
0%
11
90%
64%
37.54
37.61
USD
1%
1:300
Copia

