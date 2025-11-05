- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
185.42 USD
Worst Trade:
-11.32 USD
Profitto lordo:
425.02 USD (457 783 pips)
Perdita lorda:
-11.32 USD (558 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (421.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
421.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
63.91%
Massimo carico di deposito:
2.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
36.55
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
37.55
Profitto previsto:
37.61 USD
Profitto medio:
42.50 USD
Perdita media:
-11.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.32 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.32 USD (1.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.22% (11.32 USD)
Per equità:
0.12% (1.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|421
|XAUUSD
|-7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|457K
|XAUUSD
|-154
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +185.42 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +421.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
