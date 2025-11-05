Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 RoboForex-Pro-2 0.09 × 11 XMTrading-Real 254 2.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 2.00 × 2 ATFXGM8-Live 5.00 × 1 Pepperstone-Edge04 5.00 × 1 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya