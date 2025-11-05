SinyallerBölümler
JMS6624366
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

JMS6624366

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 31%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 103
Kârla kapanan işlemler:
2 653 (85.49%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (14.50%)
En iyi işlem:
91.35 USD
En kötü işlem:
-199.98 USD
Brüt kâr:
4 609.03 USD (164 814 pips)
Brüt zarar:
-2 833.01 USD (129 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (34.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.34 USD (39)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
1 890 (60.91%)
Satış işlemleri:
1 213 (39.09%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-292.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.85 USD (11)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.76 USD
Maksimum:
457.78 USD (6.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.48% (457.78 USD)
Varlığa göre:
47.73% (3 331.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.35 USD
En kötü işlem: -200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +34.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -292.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.09 × 11
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
