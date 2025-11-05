- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 103
Kârla kapanan işlemler:
2 653 (85.49%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (14.50%)
En iyi işlem:
91.35 USD
En kötü işlem:
-199.98 USD
Brüt kâr:
4 609.03 USD (164 814 pips)
Brüt zarar:
-2 833.01 USD (129 148 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (34.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.34 USD (39)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.88
Alış işlemleri:
1 890 (60.91%)
Satış işlemleri:
1 213 (39.09%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-6.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-292.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.85 USD (11)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.07%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.76 USD
Maksimum:
457.78 USD (6.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.48% (457.78 USD)
Varlığa göre:
47.73% (3 331.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3103
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.35 USD
En kötü işlem: -200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +34.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -292.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.09 × 11
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
İnceleme yok