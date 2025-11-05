SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JMS6624366
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

JMS6624366

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 31%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 103
Profit Trade:
2 653 (85.49%)
Loss Trade:
450 (14.50%)
Best Trade:
91.35 USD
Worst Trade:
-199.98 USD
Profitto lordo:
4 609.03 USD (164 814 pips)
Perdita lorda:
-2 833.01 USD (129 148 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (34.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.34 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
1 890 (60.91%)
Short Trade:
1 213 (39.09%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-292.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.85 USD (11)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.07%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.76 USD
Massimale:
457.78 USD (6.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.48% (457.78 USD)
Per equità:
47.73% (3 331.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.35 USD
Worst Trade: -200 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +34.82 USD
Massima perdita consecutiva: -292.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.09 × 11
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
