- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 103
Profit Trade:
2 653 (85.49%)
Loss Trade:
450 (14.50%)
Best Trade:
91.35 USD
Worst Trade:
-199.98 USD
Profitto lordo:
4 609.03 USD (164 814 pips)
Perdita lorda:
-2 833.01 USD (129 148 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (34.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
187.34 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
1 890 (60.91%)
Short Trade:
1 213 (39.09%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-6.30 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-292.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.85 USD (11)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.07%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.76 USD
Massimale:
457.78 USD (6.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.48% (457.78 USD)
Per equità:
47.73% (3 331.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3103
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.35 USD
Worst Trade: -200 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +34.82 USD
Massima perdita consecutiva: -292.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.09 × 11
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
