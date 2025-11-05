SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JMS6624366
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

JMS6624366

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 31%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 103
Bénéfice trades:
2 653 (85.49%)
Perte trades:
450 (14.50%)
Meilleure transaction:
91.35 USD
Pire transaction:
-199.98 USD
Bénéfice brut:
4 609.03 USD (164 814 pips)
Perte brute:
-2 833.01 USD (129 148 pips)
Gains consécutifs maximales:
98 (34.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
187.34 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.94%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
3.88
Longs trades:
1 890 (60.91%)
Courts trades:
1 213 (39.09%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
1.74 USD
Perte moyenne:
-6.30 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-292.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-292.85 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.07%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.76 USD
Maximal:
457.78 USD (6.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.48% (457.78 USD)
Par fonds propres:
47.73% (3 331.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3103
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.35 USD
Pire transaction: -200 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +34.82 USD
Perte consécutive maximale: -292.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.09 × 11
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
Aucun avis
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
