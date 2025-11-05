- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
186 (73.80%)
Loss Trade:
66 (26.19%)
Best Trade:
1 082.38 USD
Worst Trade:
-1 438.58 USD
Profitto lordo:
24 597.30 USD (147 601 pips)
Perdita lorda:
-12 647.65 USD (82 486 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (6 314.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 314.48 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
93 (36.90%)
Short Trade:
159 (63.10%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
47.42 USD
Profitto medio:
132.24 USD
Perdita media:
-191.63 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 729.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 729.51 USD (9)
Crescita mensile:
2.91%
Previsione annuale:
35.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 766.02 USD
Massimale:
7 754.71 USD (7.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.72% (7 753.31 USD)
Per equità:
0.08% (85.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|69
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|41
|USDCAD
|31
|NZDCAD
|21
|USDCHF
|15
|AUDUSD
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.5K
|EURUSD
|7.7K
|GBPUSD
|3.7K
|USDCAD
|-5K
|NZDCAD
|1K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|652
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|15K
|EURUSD
|47K
|GBPUSD
|9.8K
|USDCAD
|-24K
|NZDCAD
|8.3K
|USDCHF
|5.7K
|AUDUSD
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 082.38 USD
Worst Trade: -1 439 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 314.48 USD
Massima perdita consecutiva: -7 729.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.06 × 16
|
Exness-MT5Real12
|0.46 × 98
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 428
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Earnex-Trade
|3.78 × 588
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.50 × 362
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|8.08 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|8.55 × 477
