SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA DCA
Anh Phan

EA DCA

Anh Phan
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
186 (73.80%)
Loss Trade:
66 (26.19%)
Best Trade:
1 082.38 USD
Worst Trade:
-1 438.58 USD
Profitto lordo:
24 597.30 USD (147 601 pips)
Perdita lorda:
-12 647.65 USD (82 486 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (6 314.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 314.48 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
93 (36.90%)
Short Trade:
159 (63.10%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
47.42 USD
Profitto medio:
132.24 USD
Perdita media:
-191.63 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-7 729.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 729.51 USD (9)
Crescita mensile:
2.91%
Previsione annuale:
35.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 766.02 USD
Massimale:
7 754.71 USD (7.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.72% (7 753.31 USD)
Per equità:
0.08% (85.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 69
EURUSD 65
GBPUSD 41
USDCAD 31
NZDCAD 21
USDCHF 15
AUDUSD 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 7.7K
GBPUSD 3.7K
USDCAD -5K
NZDCAD 1K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 652
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 15K
EURUSD 47K
GBPUSD 9.8K
USDCAD -24K
NZDCAD 8.3K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 082.38 USD
Worst Trade: -1 439 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +6 314.48 USD
Massima perdita consecutiva: -7 729.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
Exness-MT5Real12
0.46 × 98
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.42 × 428
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.78 × 588
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
VantageInternational-Live 3
8.08 × 38
Ava-Real 1-MT5
8.55 × 477
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hello !
Non ci sono recensioni
2025.11.05 14:17
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 12.63% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA DCA
30USD al mese
12%
0
0
USD
103K
USD
71
98%
252
73%
100%
1.94
47.42
USD
8%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.