Anh Phan

EA DCA

Anh Phan
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
252
Bénéfice trades:
186 (73.80%)
Perte trades:
66 (26.19%)
Meilleure transaction:
1 082.38 USD
Pire transaction:
-1 438.58 USD
Bénéfice brut:
24 597.30 USD (147 601 pips)
Perte brute:
-12 647.65 USD (82 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (6 314.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 314.48 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.75%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
93 (36.90%)
Courts trades:
159 (63.10%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
47.42 USD
Bénéfice moyen:
132.24 USD
Perte moyenne:
-191.63 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-7 729.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 729.51 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.91%
Prévision annuelle:
35.26%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 766.02 USD
Maximal:
7 754.71 USD (7.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.72% (7 753.31 USD)
Par fonds propres:
0.08% (85.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 69
EURUSD 65
GBPUSD 41
USDCAD 31
NZDCAD 21
USDCHF 15
AUDUSD 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.5K
EURUSD 7.7K
GBPUSD 3.7K
USDCAD -5K
NZDCAD 1K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 652
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
EURUSD 47K
GBPUSD 9.8K
USDCAD -24K
NZDCAD 8.3K
USDCHF 5.7K
AUDUSD 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 082.38 USD
Pire transaction: -1 439 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +6 314.48 USD
Perte consécutive maximale: -7 729.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.06 × 16
Exness-MT5Real12
0.46 × 99
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.42 × 430
Exness-MT5Real5
2.03 × 291
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Earnex-Trade
3.78 × 589
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.24 × 71
KuberaCapitalMarkets-Server
5.50 × 362
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real31
7.96 × 124
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
VantageInternational-Live 3
8.08 × 38
Ava-Real 1-MT5
8.54 × 478
13 plus...
Hello !
Aucun avis
2025.11.05 14:17
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 12.63% of days out of the 499 days of the signal's entire lifetime.
