Sheng Shun Hu

XAU Phantom

Sheng Shun Hu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
34%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
31 (83.78%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (16.22%)
En iyi işlem:
22.80 USD
En kötü işlem:
-24.58 USD
Brüt kâr:
211.92 USD (10 672 pips)
Brüt zarar:
-43.02 USD (2 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (97.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.58 USD (12)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
8.32%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
4.40
Alış işlemleri:
37 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.93
Beklenen getiri:
4.56 USD
Ortalama kâr:
6.84 USD
Ortalama zarar:
-7.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.40 USD (3)
Aylık büyüme:
33.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.64 USD
Maksimum:
38.40 USD (7.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.21% (38.40 USD)
Varlığa göre:
5.19% (31.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Hassas Sinyaller: Yüksek olasılıklı giriş noktalarını belirlemek için dinamik göstergeler ve büyük veri analizini birleştirir.

  • Risk Yönetimi Sanatı: Etkin risk yönetimi için dinamik kar alma ve zararı durdurma ile birlikte en fazla 3 açık poziton sınırı uygulanır.

  • Kanıtlanmış Deneyim: Yirmi yıllık pratik işlem deneyiminin bilgeliğini özetler; sürdürülebilir ve istikrarlı bileşik getiri hedeflenir.


İnceleme yok
2025.11.05 09:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 09:07 2025.11.05 09:07:29  

Precise Signals: Dynamic indicators integrated with big data analytics to pinpoint high-probability entry points. The Art of Risk Management: A strict maximum of 3 open positions, combined with dynamic take-profit and stop-loss, ensures efficient risk control. Proven by Experience: Distilled from twenty years of hands-on trading, our approach is dedicated to achieving consistent and stable compound growth.

2025.11.04 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
