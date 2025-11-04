- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
-
Segnali Precisi: Combina indicatori dinamici con l'analisi dei big data per identificare punti di ingresso ad alta probabilità.
-
Arte della Gestione del Rischio: Rigido limite massimo di 3 posizioni aperte, unito a take-profit e stop-loss dinamici per una gestione efficiente del rischio.
-
Saggezza Provata: Concentra vent'anni di esperienza pratica di trading, perseguendo una crescita costante e stabile attraverso l'interesse composto.
Precise Signals: Dynamic indicators integrated with big data analytics to pinpoint high-probability entry points. The Art of Risk Management: A strict maximum of 3 open positions, combined with dynamic take-profit and stop-loss, ensures efficient risk control. Proven by Experience: Distilled from twenty years of hands-on trading, our approach is dedicated to achieving consistent and stable compound growth.
