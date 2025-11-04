SegnaliSezioni
Sheng Shun Hu

XAU Phantom

Sheng Shun Hu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
34%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
31 (83.78%)
Loss Trade:
6 (16.22%)
Best Trade:
22.80 USD
Worst Trade:
-24.58 USD
Profitto lordo:
211.92 USD (10 672 pips)
Perdita lorda:
-43.02 USD (2 130 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (97.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.58 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
8.32%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
4.40
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.93
Profitto previsto:
4.56 USD
Profitto medio:
6.84 USD
Perdita media:
-7.17 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.40 USD (3)
Crescita mensile:
33.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.64 USD
Massimale:
38.40 USD (7.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.21% (38.40 USD)
Per equità:
5.19% (31.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.n 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.n 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.n 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.80 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +97.58 USD
Massima perdita consecutiva: -38.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Segnali Precisi: Combina indicatori dinamici con l'analisi dei big data per identificare punti di ingresso ad alta probabilità.

  • Arte della Gestione del Rischio: Rigido limite massimo di 3 posizioni aperte, unito a take-profit e stop-loss dinamici per una gestione efficiente del rischio.

  • Saggezza Provata: Concentra vent'anni di esperienza pratica di trading, perseguendo una crescita costante e stabile attraverso l'interesse composto.


Non ci sono recensioni
2025.11.05 09:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 09:07 2025.11.05 09:07:29  

Precise Signals: Dynamic indicators integrated with big data analytics to pinpoint high-probability entry points. The Art of Risk Management: A strict maximum of 3 open positions, combined with dynamic take-profit and stop-loss, ensures efficient risk control. Proven by Experience: Distilled from twenty years of hands-on trading, our approach is dedicated to achieving consistent and stable compound growth.

2025.11.04 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.