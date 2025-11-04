SignauxSections
Sheng Shun Hu

XAU Phantom

Sheng Shun Hu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
34%
ECMarkets-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
31 (83.78%)
Perte trades:
6 (16.22%)
Meilleure transaction:
22.80 USD
Pire transaction:
-24.58 USD
Bénéfice brut:
211.92 USD (10 672 pips)
Perte brute:
-43.02 USD (2 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (97.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
97.58 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
8.32%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
4.40
Longs trades:
37 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.93
Rendement attendu:
4.56 USD
Bénéfice moyen:
6.84 USD
Perte moyenne:
-7.17 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-38.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.64 USD
Maximal:
38.40 USD (7.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.21% (38.40 USD)
Par fonds propres:
5.19% (31.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.n 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.n 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.n 8.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.80 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +97.58 USD
Perte consécutive maximale: -38.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

  • Signaux Précis: Combinaison d'indicateurs dynamiques et d'analyse de big data pour identifier avec précision des points d'entrée à haute probabilité.

  • L'Art de la Gestion des Risques: Limite stricte de 3 positions ouvertes maximum, associée à des take-profit et stop-loss dynamiques pour une gestion des risques efficace.

  • Sagesse Éprouvée: Fruit de vingt ans de sagesse pratique en trading, visant une croissance constante et stable grâce aux intérêts composés.


Aucun avis
2025.11.05 09:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.05 09:07 2025.11.05 09:07:29  

Precise Signals: Dynamic indicators integrated with big data analytics to pinpoint high-probability entry points. The Art of Risk Management: A strict maximum of 3 open positions, combined with dynamic take-profit and stop-loss, ensures efficient risk control. Proven by Experience: Distilled from twenty years of hands-on trading, our approach is dedicated to achieving consistent and stable compound growth.

2025.11.04 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
