- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
79 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
25.71 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
420.06 GBP (9 880 pips)
Brüt zarar:
-14.53 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
79 (420.06 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
420.06 GBP (79)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
365.34
Alış işlemleri:
38 (48.10%)
Satış işlemleri:
41 (51.90%)
Kâr faktörü:
28.91
Beklenen getiri:
5.32 GBP
Ortalama kâr:
5.32 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
4.28%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.52 GBP
Maksimum:
1.11 GBP (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
28.24% (340.40 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|524
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.71 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 79
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +420.06 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.74 × 1417
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 62
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1955
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
