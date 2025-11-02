SinyallerBölümler
Fejiro Fredrick Aroro

Chestnut field trading limited

Fejiro Fredrick Aroro
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
79 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
25.71 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
420.06 GBP (9 880 pips)
Brüt zarar:
-14.53 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
79 (420.06 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
420.06 GBP (79)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
365.34
Alış işlemleri:
38 (48.10%)
Satış işlemleri:
41 (51.90%)
Kâr faktörü:
28.91
Beklenen getiri:
5.32 GBP
Ortalama kâr:
5.32 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Aylık büyüme:
4.28%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.52 GBP
Maksimum:
1.11 GBP (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
28.24% (340.40 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 524
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.71 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 79
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +420.06 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.74 × 1417
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
21 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 10.93% of days out of the 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Kopyala

