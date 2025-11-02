SegnaliSezioni
Fejiro Fredrick Aroro

Chestnut field trading limited

Fejiro Fredrick Aroro
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
79 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
25.71 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
420.06 GBP (9 880 pips)
Perdita lorda:
-14.53 GBP
Vincite massime consecutive:
79 (420.06 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
420.06 GBP (79)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
365.34
Long Trade:
38 (48.10%)
Short Trade:
41 (51.90%)
Fattore di profitto:
28.91
Profitto previsto:
5.32 GBP
Profitto medio:
5.32 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.52 GBP
Massimale:
1.11 GBP (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
28.24% (340.40 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 524
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.71 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 79
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +420.06 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.74 × 1417
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
21 più
Non ci sono recensioni
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 10.93% of days out of the 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
