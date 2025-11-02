- Crescita
Trade:
79
Profit Trade:
79 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
25.71 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
420.06 GBP (9 880 pips)
Perdita lorda:
-14.53 GBP
Vincite massime consecutive:
79 (420.06 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
420.06 GBP (79)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
365.34
Long Trade:
38 (48.10%)
Short Trade:
41 (51.90%)
Fattore di profitto:
28.91
Profitto previsto:
5.32 GBP
Profitto medio:
5.32 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.52 GBP
Massimale:
1.11 GBP (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
28.24% (340.40 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|524
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.74 × 1417
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 62
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1955
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Non ci sono recensioni
