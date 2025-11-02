SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Chestnut field trading limited
Fejiro Fredrick Aroro

Chestnut field trading limited

Fejiro Fredrick Aroro
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
79 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
25.71 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
420.06 GBP (9 880 pips)
Perte brute:
-14.53 GBP
Gains consécutifs maximales:
79 (420.06 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
420.06 GBP (79)
Ratio de Sharpe:
1.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
365.34
Longs trades:
38 (48.10%)
Courts trades:
41 (51.90%)
Facteur de profit:
28.91
Rendement attendu:
5.32 GBP
Bénéfice moyen:
5.32 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Croissance mensuelle:
4.28%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.52 GBP
Maximal:
1.11 GBP (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
28.24% (340.40 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 524
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.71 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 79
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +420.06 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.74 × 1417
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Aucun avis
2025.11.02 23:53
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 10.93% of days out of the 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Chestnut field trading limited
99 USD par mois
0%
0
0
USD
1.2K
GBP
36
0%
79
100%
100%
28.90
5.32
GBP
28%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.