- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
227.26 USD
En kötü işlem:
-77.06 USD
Brüt kâr:
894.93 USD (1 195 364 pips)
Brüt zarar:
-302.28 USD (422 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (275.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
10 (43.48%)
Satış işlemleri:
13 (56.52%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
25.77 USD
Ortalama kâr:
63.92 USD
Ortalama zarar:
-33.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-224.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.00 USD (4)
Aylık büyüme:
118.53%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
224.00 USD (26.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|4
|USOIL
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|623
|BTCUSD
|3
|USOIL
|-34
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|547K
|BTCUSD
|226K
|USOIL
|-832
|USDJPY
|-1
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +227.26 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +275.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -224.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
