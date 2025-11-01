SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AZHANGLI
Li Zhang

AZHANGLI

Li Zhang
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
227.26 USD
En kötü işlem:
-77.06 USD
Brüt kâr:
894.93 USD (1 195 364 pips)
Brüt zarar:
-302.28 USD (422 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (275.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
10 (43.48%)
Satış işlemleri:
13 (56.52%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
25.77 USD
Ortalama kâr:
63.92 USD
Ortalama zarar:
-33.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-224.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.00 USD (4)
Aylık büyüme:
118.53%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.45 USD
Maksimum:
224.00 USD (26.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 4
USOIL 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 623
BTCUSD 3
USOIL -34
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 547K
BTCUSD 226K
USOIL -832
USDJPY -1
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +227.26 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +275.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -224.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
217 daha fazla...
波段持有
İnceleme yok
2025.11.01 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
