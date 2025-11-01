SegnaliSezioni
Li Zhang

AZHANGLI

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
227.26 USD
Worst Trade:
-77.06 USD
Profitto lordo:
894.93 USD (1 195 364 pips)
Perdita lorda:
-302.28 USD (422 899 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (275.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
275.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
10 (43.48%)
Short Trade:
13 (56.52%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
25.77 USD
Profitto medio:
63.92 USD
Perdita media:
-33.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-224.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.00 USD (4)
Crescita mensile:
118.53%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.45 USD
Massimale:
224.00 USD (26.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 4
USOIL 2
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 623
BTCUSD 3
USOIL -34
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 547K
BTCUSD 226K
USOIL -832
USDJPY -1
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +227.26 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +275.60 USD
Massima perdita consecutiva: -224.00 USD

波段持有
Non ci sono recensioni
2025.11.01 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 03:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
