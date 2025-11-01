- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
227.26 USD
Worst Trade:
-77.06 USD
Profitto lordo:
894.93 USD (1 195 364 pips)
Perdita lorda:
-302.28 USD (422 899 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (275.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
275.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
10 (43.48%)
Short Trade:
13 (56.52%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
25.77 USD
Profitto medio:
63.92 USD
Perdita media:
-33.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-224.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.00 USD (4)
Crescita mensile:
118.53%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.45 USD
Massimale:
224.00 USD (26.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|4
|USOIL
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|623
|BTCUSD
|3
|USOIL
|-34
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|547K
|BTCUSD
|226K
|USOIL
|-832
|USDJPY
|-1
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.26 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +275.60 USD
Massima perdita consecutiva: -224.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
