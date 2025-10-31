SinyallerBölümler
Md Saiful Azri Bin Sahingan

Packman Thelo

Md Saiful Azri Bin Sahingan
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
"Packman Thelo" ile Tanışın: Güvenilir Trading Partneriniz

Karmaşık göstergeler ve sürekli piyasa gürültüsünden yoruldunuz mu? Packman Thelo, basit ve metodik bir yaklaşımla işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı.

Sizin İçin Nasıl Çalışır?

Piyasayı iki farklı tempoda düşünün:

  1. Ana Trend Pusulası: Piyasanın genel yönünü anlamak için uzun vadeli trendi analiz eder. Yavaş ve ölçülü hareket ederek, sistemin büyük hareketlerin doğru tarafında kalmasına yardımcı olur. Sizin rehberinizdir.

  2. Hassas Tetikleyici: Bu büyük trend içinde işleme girmek için doğru anları arar. Hızlı tepki verir ve piyasanın peşinden koşma stresi olmadan fırsatları belirlemenize yardım eder.

Güvenliğiniz İçin Entegre Koruma Sistemleri:

  • Risk Yönetimi Önceliklidir: Sistem, sermayenizi korumayı ön planda tutarak hesap bakiyenize göre otomatik olak işlem büyüklüğünü ayarlar.

  • Her Senaryo İçin Bir Plan: Düşünülmüş bir kurtarma modu içerir. Bir işlem planlandığı gibi gitmezse, dürtüsel kararlar yerine toplam kâr hedefiyle pozisyonları yapılandırılmış bir şekilde yönetir.

  • Trendle İlerler: Genel piyasa yönünü takip ederek, sık yapılan bir hata olan ana fiyat hareketlerine karşı işlem yapmaktan kaçınır.

Özetle, Packman Thelo sihirli formüller veya rastgele tahminlerle ilgili değildir.

Yüksek olasılıklı fırsatları bulmak için test edilmiş konseptleri kullanan, disiplinli bir sistemdir. Sermayenizi korumayı önceliklendirirken sürekli ilerlemeye odaklanarak istikrar için oluşturulmuştur.

Analiz ve risk yönetimini sizin yerinize halleden, daha fazla güvenle ve daha az tereddütle işlem yapmanızı sağlayan net bir trading sinyali arıyorsanız, Packman Thelo aradığınız partner olabilir.


2025.10.31 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
