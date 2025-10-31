- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Scopri "Packman Thelo": il tuo compagno di trading affidabile
Stanco degli indicatori complessi e del rumore costante dei mercati? Packman Thelo è progettato per semplificare l'approccio al trading con un metodo semplice e strutturato.
Ecco come funziona per te:
Immagina il mercato con due diverse velocità:
-
La Bussola di Tendenza: Analizza l'andamento di lungo periodo per cogliere la direzione generale del mercato. Si muove in modo lento e ponderato, aiutando il sistema a mantenersi sul lato giusto dei movimenti principali. È la tua guida.
-
Il Grilletto di Precisione: Cerca i momenti migliori per entrare nei trade all'interno del trend principale. Reagisce rapidamente e individua le opportunità senza lo stress di inseguire il mercato.
Sistemi di Protezione Integrati per la Tua Tranquillità:
-
La Gestione del Rischio è Fondamentale: Il sistema regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al saldo del conto, privilegiando la protezione del tuo capitale.
-
Una Strategia per Ogni Scenario: Include una modalità di recupero ben studiata. Se un'operazione non va come previsto, gestisce le posizioni in modo strutturato, puntando a un utile complessivo anziché a decisioni impulsive.
-
Agisce in Linea con il Trend: Seguendo l'andamento generale del mercato, evita di contrastare i movimenti di prezzo principali, un errore comune.
In sintesi, Packman Thelo non si basa su soluzioni magiche o supposizioni casuali.
È un sistema disciplinato che utilizza concetti collaudati per individuare opportunità ad alta probabilità di successo. È pensato per la coerenza, concentrandosi su un progresso costante e sulla protezione del tuo capitale.
Se cerchi un segnale di trading chiaro, che si occupi dell'analisi e della gestione del rischio al posto tuo, permettendoti di operare con maggiore sicurezza e meno esitazioni, Packman Thelo potrebbe essere il partner che stavi cercando.