Md Saiful Azri Bin Sahingan

Packman Thelo

Md Saiful Azri Bin Sahingan
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scopri "Packman Thelo": il tuo compagno di trading affidabile

Stanco degli indicatori complessi e del rumore costante dei mercati? Packman Thelo è progettato per semplificare l'approccio al trading con un metodo semplice e strutturato.

Ecco come funziona per te:

Immagina il mercato con due diverse velocità:

  1. La Bussola di Tendenza: Analizza l'andamento di lungo periodo per cogliere la direzione generale del mercato. Si muove in modo lento e ponderato, aiutando il sistema a mantenersi sul lato giusto dei movimenti principali. È la tua guida.

  2. Il Grilletto di Precisione: Cerca i momenti migliori per entrare nei trade all'interno del trend principale. Reagisce rapidamente e individua le opportunità senza lo stress di inseguire il mercato.

Sistemi di Protezione Integrati per la Tua Tranquillità:

  • La Gestione del Rischio è Fondamentale: Il sistema regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al saldo del conto, privilegiando la protezione del tuo capitale.

  • Una Strategia per Ogni Scenario: Include una modalità di recupero ben studiata. Se un'operazione non va come previsto, gestisce le posizioni in modo strutturato, puntando a un utile complessivo anziché a decisioni impulsive.

  • Agisce in Linea con il Trend: Seguendo l'andamento generale del mercato, evita di contrastare i movimenti di prezzo principali, un errore comune.

In sintesi, Packman Thelo non si basa su soluzioni magiche o supposizioni casuali.

È un sistema disciplinato che utilizza concetti collaudati per individuare opportunità ad alta probabilità di successo. È pensato per la coerenza, concentrandosi su un progresso costante e sulla protezione del tuo capitale.

Se cerchi un segnale di trading chiaro, che si occupi dell'analisi e della gestione del rischio al posto tuo, permettendoti di operare con maggiore sicurezza e meno esitazioni, Packman Thelo potrebbe essere il partner che stavi cercando.


Non ci sono recensioni
2025.10.31 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
