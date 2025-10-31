SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Packman Thelo
Md Saiful Azri Bin Sahingan

Packman Thelo

Md Saiful Azri Bin Sahingan
0 avis
0 / 0 USD
0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Découvrez "Packman Thelo" : Votre partenaire de trading fiable

Fatigué des indicateurs complexes et du bruit constant des marchés ? Packman Thelo est conçu pour simplifier le trading avec une approche méthodique et accessible.

Comment il fonctionne pour vous :

Imaginez le marché avec deux cadences :

  1. La Boussole Tendancielle : Elle analyse la tendance de fond pour comprendre la direction générale du marché. Elle évolue lentement et stratégiquement, guidant le système du bon côté des mouvements majeurs.

  2. Le Déclencheur de Précision : Elle identifie des moments d'entrée précis au sein de cette tendance globale. Réactive, elle aide à saisir les opportunités sans chercher à rattraper le marché.

Des protections intégrées pour votre sérénité :

  • La gestion des risques est primordiale : Le système ajuste automatiquement la taille des positions selon votre solde, pour prioriser la protection de votre capital.

  • Une stratégie pour chaque scénario : Le mode de recouvrement permet de gérer les trades perdants de manière structurée, visant un bénéfice global plutôt que des décisions impulsives.

  • Agir avec la tendance : En suivant la dynamique de marché, le système évite de lutter contre les mouvements de prix dominants, une erreur fréquente.

En résumé, Packman Thelo ne repose pas sur des recettes miracles ou du hasard.

C'est un système discipliné qui utilise des concepts éprouvés pour identifier des opportunités à forte probabilité de réussite. Bâti pour la régularité, il privilégie une progression constante tout en protégeant vos fonds.

Si vous recherchez un signal de trading clair qui gère l'analyse et le risque à votre place, vous permettant de trader avec plus d'assurance et moins d'hésitation, Packman Thelo pourrait être le partenaire que vous attendiez.


Aucun avis
2025.10.31 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
