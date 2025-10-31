SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Go Rich Together
Cai Liang

Go Rich Together

Cai Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
37 (78.72%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (21.28%)
En iyi işlem:
59.01 USD
En kötü işlem:
-100.11 USD
Brüt kâr:
459.54 USD (159 270 pips)
Brüt zarar:
-456.58 USD (111 482 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (219.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219.26 USD (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.34%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
39 (82.98%)
Satış işlemleri:
8 (17.02%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
12.42 USD
Ortalama zarar:
-45.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-208.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.33 USD (4)
Aylık büyüme:
0.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.40 USD
Maksimum:
216.23 USD (6.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.88% (216.23 USD)
Varlığa göre:
0.52% (15.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 30
XAUUSD 15
USOIL 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -60
XAUUSD 53
USOIL 2
USDJPY 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -2.6K
XAUUSD 50K
USOIL 209
USDJPY 248
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.01 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +219.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 12
Axi-US09-Live
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
Exness-Real24
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Go Rich Together signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

Joint Us and Go Rich Together.


Cheers...!!!

İnceleme yok
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Go Rich Together
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
3K
USD
3
0%
47
78%
100%
1.00
0.06
USD
7%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.