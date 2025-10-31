SegnaliSezioni
Cai Liang

Go Rich Together

Cai Liang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
37 (78.72%)
Loss Trade:
10 (21.28%)
Best Trade:
59.01 USD
Worst Trade:
-100.11 USD
Profitto lordo:
459.54 USD (159 270 pips)
Perdita lorda:
-456.58 USD (111 482 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (219.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
219.26 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
39 (82.98%)
Short Trade:
8 (17.02%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
12.42 USD
Perdita media:
-45.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-208.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-208.33 USD (4)
Crescita mensile:
0.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.40 USD
Massimale:
216.23 USD (6.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.88% (216.23 USD)
Per equità:
0.52% (15.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 30
XAUUSD 15
USOIL 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -60
XAUUSD 53
USOIL 2
USDJPY 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -2.6K
XAUUSD 50K
USOIL 209
USDJPY 248
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.01 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +219.26 USD
Massima perdita consecutiva: -208.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 12
Axi-US09-Live
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
Exness-Real24
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Go Rich Together signal provider manage by a trader with more than 10 years experiance in forex , gold and crude oil market.

It is trade base on combine of several indicators with multiple time to find the market direction.

Joint Us and Go Rich Together.


Cheers...!!!

Non ci sono recensioni
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Go Rich Together
30USD al mese
0%
0
0
USD
3K
USD
3
0%
47
78%
100%
1.00
0.06
USD
7%
1:200
