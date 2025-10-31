- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 117
Kârla kapanan işlemler:
2 265 (72.66%)
Zararla kapanan işlemler:
852 (27.33%)
En iyi işlem:
231.60 USD
En kötü işlem:
-161.35 USD
Brüt kâr:
22 760.37 USD (871 007 pips)
Brüt zarar:
-19 982.91 USD (751 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (364.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993.32 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.99%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
2 024 (64.93%)
Satış işlemleri:
1 093 (35.07%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
10.05 USD
Ortalama zarar:
-23.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-237.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-515.52 USD (5)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.77 USD
Maksimum:
925.49 USD (26.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.01% (330.54 USD)
Varlığa göre:
2.49% (83.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3066
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|120K
|GBPUSD
|363
|EURUSD
|-689
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +231.60 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +364.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 8
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.17 × 109
|
ICMarkets-Live17
|0.25 × 4
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarkets-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 145
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 193
|
ICMarketsSC-Live08
|0.77 × 1422
|
ICMarkets-Live03
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.32 × 208
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.65 × 3088
|
Exness-Real9
|1.77 × 13
|
Tickmill-Live04
|2.01 × 173
|
ICMarketsSC-Live07
|2.09 × 358
|
Exness-Real
|2.47 × 146
|
ICMarketsSC-Live20
|2.54 × 513
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
555%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
67
99%
3 117
72%
26%
1.13
0.89
USD
USD
55%
1:500