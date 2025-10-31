SinyallerBölümler
Cong Wei Jia

Titan Growth

Cong Wei Jia
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 555%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 117
Kârla kapanan işlemler:
2 265 (72.66%)
Zararla kapanan işlemler:
852 (27.33%)
En iyi işlem:
231.60 USD
En kötü işlem:
-161.35 USD
Brüt kâr:
22 760.37 USD (871 007 pips)
Brüt zarar:
-19 982.91 USD (751 493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (364.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
993.32 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.99%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
2 024 (64.93%)
Satış işlemleri:
1 093 (35.07%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
10.05 USD
Ortalama zarar:
-23.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-237.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-515.52 USD (5)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.77 USD
Maksimum:
925.49 USD (26.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.01% (330.54 USD)
Varlığa göre:
2.49% (83.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3066
GBPUSD 35
EURUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
GBPUSD 17
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 120K
GBPUSD 363
EURUSD -689
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +231.60 USD
En kötü işlem: -161 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +364.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 8
HFMarketsSV-Live Server 6
0.17 × 109
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 145
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 193
ICMarketsSC-Live08
0.77 × 1422
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.32 × 208
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.65 × 3088
Exness-Real9
1.77 × 13
Tickmill-Live04
2.01 × 173
ICMarketsSC-Live07
2.09 × 358
Exness-Real
2.47 × 146
ICMarketsSC-Live20
2.54 × 513
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
Tickmill-Live09
3.00 × 8
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 2.41% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
A large drawdown may occur on the account again
