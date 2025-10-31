Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 3 Tickmill-Live08 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.13 × 8 HFMarketsSV-Live Server 6 0.17 × 109 ICMarkets-Live17 0.25 × 4 Exness-Real2 0.33 × 9 ICMarkets-Live12 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.62 × 145 ICMarketsSC-Live26 0.72 × 193 ICMarketsSC-Live08 0.77 × 1422 ICMarkets-Live03 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live10 1.32 × 208 ICMarketsSC-Live24 1.33 × 24 ICMarketsSC-Live11 1.65 × 3088 Exness-Real9 1.77 × 13 Tickmill-Live04 2.01 × 173 ICMarketsSC-Live07 2.09 × 358 Exness-Real 2.47 × 146 ICMarketsSC-Live20 2.54 × 513 ICMarketsSC-Live25 2.75 × 28 ForexChief-DirectFX 3.00 × 3 Tickmill-Live09 3.00 × 8 23 daha fazla...