Cong Wei Jia

Titan Growth

Cong Wei Jia
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 555%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 117
Bénéfice trades:
2 265 (72.66%)
Perte trades:
852 (27.33%)
Meilleure transaction:
231.60 USD
Pire transaction:
-161.35 USD
Bénéfice brut:
22 760.37 USD (871 007 pips)
Perte brute:
-19 982.91 USD (751 493 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (364.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
993.32 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
25.99%
Charge de dépôt maximale:
1.71%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.00
Longs trades:
2 024 (64.93%)
Courts trades:
1 093 (35.07%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.89 USD
Bénéfice moyen:
10.05 USD
Perte moyenne:
-23.45 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-237.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-515.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.91%
Prévision annuelle:
11.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
252.77 USD
Maximal:
925.49 USD (26.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.01% (330.54 USD)
Par fonds propres:
2.49% (83.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3066
GBPUSD 35
EURUSD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
GBPUSD 17
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 120K
GBPUSD 363
EURUSD -689
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +231.60 USD
Pire transaction: -161 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +364.48 USD
Perte consécutive maximale: -237.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 8
HFMarketsSV-Live Server 6
0.17 × 109
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 145
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 193
ICMarketsSC-Live08
0.77 × 1422
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.32 × 208
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.65 × 3088
Exness-Real9
1.77 × 13
Tickmill-Live04
2.01 × 173
ICMarketsSC-Live07
2.09 × 358
Exness-Real
2.47 × 146
ICMarketsSC-Live20
2.54 × 513
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
Tickmill-Live09
3.00 × 8
23 plus...
Aucun avis
2025.11.11 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 2.41% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
A large drawdown may occur on the account again
