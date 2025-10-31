SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Titan Growth
Cong Wei Jia

Titan Growth

Cong Wei Jia
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 593%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 954
Profit Trade:
2 159 (73.08%)
Loss Trade:
795 (26.91%)
Best Trade:
231.60 USD
Worst Trade:
-161.35 USD
Profitto lordo:
22 226.08 USD (826 546 pips)
Perdita lorda:
-19 261.23 USD (691 468 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (364.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993.32 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.87%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
545
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
1 921 (65.03%)
Short Trade:
1 033 (34.97%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
10.29 USD
Perdita media:
-24.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-237.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-515.52 USD (5)
Crescita mensile:
24.46%
Previsione annuale:
296.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.77 USD
Massimale:
925.49 USD (26.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.01% (330.54 USD)
Per equità:
0.82% (28.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2903
GBPUSD 35
EURUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3K
GBPUSD 17
EURUSD -9
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 135K
GBPUSD 363
EURUSD -689
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +231.60 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +364.48 USD
Massima perdita consecutiva: -237.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 8
HFMarketsSV-Live Server 6
0.17 × 109
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 145
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 193
ICMarketsSC-Live08
0.77 × 1422
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.32 × 208
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.65 × 3088
Exness-Real9
1.77 × 13
Tickmill-Live04
2.01 × 173
ICMarketsSC-Live07
2.09 × 358
Exness-Real
2.47 × 146
ICMarketsSC-Live20
2.54 × 513
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
Tickmill-Live09
3.00 × 8
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.31 03:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 2.41% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Titan Growth
30USD al mese
593%
0
0
USD
3.5K
USD
66
99%
2 954
73%
51%
1.15
1.00
USD
55%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.