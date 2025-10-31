- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 954
Profit Trade:
2 159 (73.08%)
Loss Trade:
795 (26.91%)
Best Trade:
231.60 USD
Worst Trade:
-161.35 USD
Profitto lordo:
22 226.08 USD (826 546 pips)
Perdita lorda:
-19 261.23 USD (691 468 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (364.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
993.32 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.87%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
545
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
1 921 (65.03%)
Short Trade:
1 033 (34.97%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
10.29 USD
Perdita media:
-24.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-237.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-515.52 USD (5)
Crescita mensile:
24.46%
Previsione annuale:
296.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
252.77 USD
Massimale:
925.49 USD (26.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.01% (330.54 USD)
Per equità:
0.82% (28.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2903
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3K
|GBPUSD
|17
|EURUSD
|-9
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|135K
|GBPUSD
|363
|EURUSD
|-689
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +231.60 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +364.48 USD
Massima perdita consecutiva: -237.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 8
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.17 × 109
|
ICMarkets-Live17
|0.25 × 4
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarkets-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 145
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 193
|
ICMarketsSC-Live08
|0.77 × 1422
|
ICMarkets-Live03
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.32 × 208
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.65 × 3088
|
Exness-Real9
|1.77 × 13
|
Tickmill-Live04
|2.01 × 173
|
ICMarketsSC-Live07
|2.09 × 358
|
Exness-Real
|2.47 × 146
|
ICMarketsSC-Live20
|2.54 × 513
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
593%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
66
99%
2 954
73%
51%
1.15
1.00
USD
USD
55%
1:500