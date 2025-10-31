SinyallerBölümler
Obilo Nwokogba

Diamond 4 Shen

Obilo Nwokogba
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 361
Kârla kapanan işlemler:
1 232 (90.52%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (9.48%)
En iyi işlem:
34.32 USD
En kötü işlem:
-256.82 USD
Brüt kâr:
3 306.60 USD (100 847 pips)
Brüt zarar:
-2 435.55 USD (122 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
207 (123.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.99 USD (77)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
89.37%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
1 112 (81.70%)
Satış işlemleri:
249 (18.30%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-18.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-516.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-713.17 USD (8)
Aylık büyüme:
10.32%
Yıllık tahmin:
125.28%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
362.90 USD
Maksimum:
907.13 USD (23.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.99% (907.13 USD)
Varlığa göre:
22.31% (693.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.FX 498
CHFJPY.FX 109
EURJPY.FX 84
USDJPY.FX 79
USDCAD.FX 69
EURAUD.FX 65
AUDJPY.FX 63
AUDUSD.FX 59
USDCHF.FX 48
NZDUSD.FX 48
EURCAD.FX 43
AUDCAD.FX 30
CADJPY.FX 29
EURGBP.FX 25
EURCHF.FX 16
NZDJPY.FX 15
GBPUSD.FX 12
GBPJPY.FX 10
GBPAUD.FX 10
NZDCAD.FX 10
CADCHF.FX 9
AUDCHF.FX 8
GBPCHF.FX 6
USDCNH.FX 5
GBPCAD.FX 5
NZDCHF.FX 3
EURCNH.FX 1
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.FX 844
CHFJPY.FX 123
EURJPY.FX -210
USDJPY.FX 312
USDCAD.FX -79
EURAUD.FX 3
AUDJPY.FX 200
AUDUSD.FX 27
USDCHF.FX 178
NZDUSD.FX -96
EURCAD.FX -331
AUDCAD.FX 112
CADJPY.FX 28
EURGBP.FX -32
EURCHF.FX 39
NZDJPY.FX -27
GBPUSD.FX 10
GBPJPY.FX -187
GBPAUD.FX -9
NZDCAD.FX -57
CADCHF.FX 2
AUDCHF.FX 63
GBPCHF.FX 43
USDCNH.FX -39
GBPCAD.FX -57
NZDCHF.FX 8
EURCNH.FX 0
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.FX 33K
CHFJPY.FX 7.9K
EURJPY.FX -27K
USDJPY.FX 12K
USDCAD.FX -2.7K
EURAUD.FX 3K
AUDJPY.FX 3.2K
AUDUSD.FX 1.2K
USDCHF.FX 3.5K
NZDUSD.FX -1.8K
EURCAD.FX -28K
AUDCAD.FX 2.4K
CADJPY.FX 381
EURGBP.FX 47
EURCHF.FX 741
NZDJPY.FX 130
GBPUSD.FX 455
GBPJPY.FX -17K
GBPAUD.FX 129
NZDCAD.FX -1.2K
CADCHF.FX 103
AUDCHF.FX 583
GBPCHF.FX 647
USDCNH.FX -4.7K
GBPCAD.FX -8.7K
NZDCHF.FX 99
EURCNH.FX 39
AUDNZD.FX 45
USDSGD.FX 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.32 USD
En kötü işlem: -257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 77
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +123.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -516.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.31 00:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 00:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.7% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
