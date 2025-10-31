SegnaliSezioni
Obilo Nwokogba

Diamond 4 Shen

Obilo Nwokogba
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 41%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 361
Profit Trade:
1 232 (90.52%)
Loss Trade:
129 (9.48%)
Best Trade:
34.32 USD
Worst Trade:
-256.82 USD
Profitto lordo:
3 306.60 USD (100 847 pips)
Perdita lorda:
-2 435.55 USD (122 271 pips)
Vincite massime consecutive:
207 (123.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.99 USD (77)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
89.37%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
1 112 (81.70%)
Short Trade:
249 (18.30%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-18.88 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-516.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-713.17 USD (8)
Crescita mensile:
10.32%
Previsione annuale:
125.28%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
362.90 USD
Massimale:
907.13 USD (23.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.99% (907.13 USD)
Per equità:
22.31% (693.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.FX 498
CHFJPY.FX 109
EURJPY.FX 84
USDJPY.FX 79
USDCAD.FX 69
EURAUD.FX 65
AUDJPY.FX 63
AUDUSD.FX 59
USDCHF.FX 48
NZDUSD.FX 48
EURCAD.FX 43
AUDCAD.FX 30
CADJPY.FX 29
EURGBP.FX 25
EURCHF.FX 16
NZDJPY.FX 15
GBPUSD.FX 12
GBPJPY.FX 10
GBPAUD.FX 10
NZDCAD.FX 10
CADCHF.FX 9
AUDCHF.FX 8
GBPCHF.FX 6
USDCNH.FX 5
GBPCAD.FX 5
NZDCHF.FX 3
EURCNH.FX 1
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.FX 844
CHFJPY.FX 123
EURJPY.FX -210
USDJPY.FX 312
USDCAD.FX -79
EURAUD.FX 3
AUDJPY.FX 200
AUDUSD.FX 27
USDCHF.FX 178
NZDUSD.FX -96
EURCAD.FX -331
AUDCAD.FX 112
CADJPY.FX 28
EURGBP.FX -32
EURCHF.FX 39
NZDJPY.FX -27
GBPUSD.FX 10
GBPJPY.FX -187
GBPAUD.FX -9
NZDCAD.FX -57
CADCHF.FX 2
AUDCHF.FX 63
GBPCHF.FX 43
USDCNH.FX -39
GBPCAD.FX -57
NZDCHF.FX 8
EURCNH.FX 0
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.FX 33K
CHFJPY.FX 7.9K
EURJPY.FX -27K
USDJPY.FX 12K
USDCAD.FX -2.7K
EURAUD.FX 3K
AUDJPY.FX 3.2K
AUDUSD.FX 1.2K
USDCHF.FX 3.5K
NZDUSD.FX -1.8K
EURCAD.FX -28K
AUDCAD.FX 2.4K
CADJPY.FX 381
EURGBP.FX 47
EURCHF.FX 741
NZDJPY.FX 130
GBPUSD.FX 455
GBPJPY.FX -17K
GBPAUD.FX 129
NZDCAD.FX -1.2K
CADCHF.FX 103
AUDCHF.FX 583
GBPCHF.FX 647
USDCNH.FX -4.7K
GBPCAD.FX -8.7K
NZDCHF.FX 99
EURCNH.FX 39
AUDNZD.FX 45
USDSGD.FX 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.32 USD
Worst Trade: -257 USD
Vincite massime consecutive: 77
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +123.09 USD
Massima perdita consecutiva: -516.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 00:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 00:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.7% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
