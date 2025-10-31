SignauxSections
Obilo Nwokogba

Diamond 4 Shen

Obilo Nwokogba
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
IG-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 361
Bénéfice trades:
1 232 (90.52%)
Perte trades:
129 (9.48%)
Meilleure transaction:
34.32 USD
Pire transaction:
-256.82 USD
Bénéfice brut:
3 306.60 USD (100 847 pips)
Perte brute:
-2 435.55 USD (122 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
207 (123.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
357.99 USD (77)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
89.37%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
1 112 (81.70%)
Courts trades:
249 (18.30%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.68 USD
Perte moyenne:
-18.88 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-516.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-713.17 USD (8)
Croissance mensuelle:
10.32%
Prévision annuelle:
125.28%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
362.90 USD
Maximal:
907.13 USD (23.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.99% (907.13 USD)
Par fonds propres:
22.31% (693.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.FX 498
CHFJPY.FX 109
EURJPY.FX 84
USDJPY.FX 79
USDCAD.FX 69
EURAUD.FX 65
AUDJPY.FX 63
AUDUSD.FX 59
USDCHF.FX 48
NZDUSD.FX 48
EURCAD.FX 43
AUDCAD.FX 30
CADJPY.FX 29
EURGBP.FX 25
EURCHF.FX 16
NZDJPY.FX 15
GBPUSD.FX 12
GBPJPY.FX 10
GBPAUD.FX 10
NZDCAD.FX 10
CADCHF.FX 9
AUDCHF.FX 8
GBPCHF.FX 6
USDCNH.FX 5
GBPCAD.FX 5
NZDCHF.FX 3
EURCNH.FX 1
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.FX 844
CHFJPY.FX 123
EURJPY.FX -210
USDJPY.FX 312
USDCAD.FX -79
EURAUD.FX 3
AUDJPY.FX 200
AUDUSD.FX 27
USDCHF.FX 178
NZDUSD.FX -96
EURCAD.FX -331
AUDCAD.FX 112
CADJPY.FX 28
EURGBP.FX -32
EURCHF.FX 39
NZDJPY.FX -27
GBPUSD.FX 10
GBPJPY.FX -187
GBPAUD.FX -9
NZDCAD.FX -57
CADCHF.FX 2
AUDCHF.FX 63
GBPCHF.FX 43
USDCNH.FX -39
GBPCAD.FX -57
NZDCHF.FX 8
EURCNH.FX 0
AUDNZD.FX 1
USDSGD.FX 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.FX 33K
CHFJPY.FX 7.9K
EURJPY.FX -27K
USDJPY.FX 12K
USDCAD.FX -2.7K
EURAUD.FX 3K
AUDJPY.FX 3.2K
AUDUSD.FX 1.2K
USDCHF.FX 3.5K
NZDUSD.FX -1.8K
EURCAD.FX -28K
AUDCAD.FX 2.4K
CADJPY.FX 381
EURGBP.FX 47
EURCHF.FX 741
NZDJPY.FX 130
GBPUSD.FX 455
GBPJPY.FX -17K
GBPAUD.FX 129
NZDCAD.FX -1.2K
CADCHF.FX 103
AUDCHF.FX 583
GBPCHF.FX 647
USDCNH.FX -4.7K
GBPCAD.FX -8.7K
NZDCHF.FX 99
EURCNH.FX 39
AUDNZD.FX 45
USDSGD.FX 25
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.32 USD
Pire transaction: -257 USD
Gains consécutifs maximales: 77
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +123.09 USD
Perte consécutive maximale: -516.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.31 00:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 00:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.7% of days out of 235 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Diamond 4 Shen
500 USD par mois
41%
0
0
USD
3.1K
USD
34
4%
1 361
90%
100%
1.35
0.64
USD
24%
1:200
Copier

