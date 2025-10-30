SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tetrus
Patryk Weterle

Tetrus

Patryk Weterle
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
TickmillEU-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
En iyi işlem:
179.57 PLN
En kötü işlem:
-121.95 PLN
Brüt kâr:
290.51 PLN (557 pips)
Brüt zarar:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (107.10 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
179.57 PLN (1)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
97.79%
Maks. mevduat yükü:
81.85%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-12.57 PLN
Ortalama kâr:
72.63 PLN
Ortalama zarar:
-69.38 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-269.53 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-269.53 PLN (4)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.84 PLN
Maksimum:
273.99 PLN (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (271.11 PLN)
Varlığa göre:
0.87% (86.96 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
DE40 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 26
USDJPY 13
BTCUSD -25
DE40 -51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 147
USDJPY 119
BTCUSD -115K
DE40 -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.57 PLN
En kötü işlem: -122 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +107.10 PLN
Maksimum ardışık zarar: -269.53 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 07:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tetrus
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
9.9K
PLN
1
60%
10
40%
98%
0.69
-12.57
PLN
3%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.