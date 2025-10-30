- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
En iyi işlem:
179.57 PLN
En kötü işlem:
-121.95 PLN
Brüt kâr:
290.51 PLN (557 pips)
Brüt zarar:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (107.10 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
179.57 PLN (1)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
97.79%
Maks. mevduat yükü:
81.85%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-12.57 PLN
Ortalama kâr:
72.63 PLN
Ortalama zarar:
-69.38 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-269.53 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
-269.53 PLN (4)
Aylık büyüme:
-1.26%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.84 PLN
Maksimum:
273.99 PLN (2.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (271.11 PLN)
Varlığa göre:
0.87% (86.96 PLN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|13
|BTCUSD
|-25
|DE40
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|147
|USDJPY
|119
|BTCUSD
|-115K
|DE40
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.57 PLN
En kötü işlem: -122 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +107.10 PLN
Maksimum ardışık zarar: -269.53 PLN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
PLN
PLN
1
60%
10
40%
98%
0.69
-12.57
PLN
PLN
3%
1:30