SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tetrus
Patryk Weterle

Tetrus

Patryk Weterle
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
TickmillEU-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
4 (40.00%)
Perte trades:
6 (60.00%)
Meilleure transaction:
179.57 PLN
Pire transaction:
-121.95 PLN
Bénéfice brut:
290.51 PLN (557 pips)
Perte brute:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (107.10 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
179.57 PLN (1)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
97.79%
Charge de dépôt maximale:
81.85%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
6 (60.00%)
Courts trades:
4 (40.00%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-12.57 PLN
Bénéfice moyen:
72.63 PLN
Perte moyenne:
-69.38 PLN
Pertes consécutives maximales:
4 (-269.53 PLN)
Perte consécutive maximale:
-269.53 PLN (4)
Croissance mensuelle:
-1.26%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
232.84 PLN
Maximal:
273.99 PLN (2.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.70% (271.11 PLN)
Par fonds propres:
0.87% (86.96 PLN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
DE40 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 26
USDJPY 13
BTCUSD -25
DE40 -51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 147
USDJPY 119
BTCUSD -115K
DE40 -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.57 PLN
Pire transaction: -122 PLN
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +107.10 PLN
Perte consécutive maximale: -269.53 PLN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 07:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tetrus
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
9.9K
PLN
1
60%
10
40%
98%
0.69
-12.57
PLN
3%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.