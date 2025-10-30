- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
4 (40.00%)
Perte trades:
6 (60.00%)
Meilleure transaction:
179.57 PLN
Pire transaction:
-121.95 PLN
Bénéfice brut:
290.51 PLN (557 pips)
Perte brute:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (107.10 PLN)
Bénéfice consécutif maximal:
179.57 PLN (1)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
97.79%
Charge de dépôt maximale:
81.85%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
6 (60.00%)
Courts trades:
4 (40.00%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-12.57 PLN
Bénéfice moyen:
72.63 PLN
Perte moyenne:
-69.38 PLN
Pertes consécutives maximales:
4 (-269.53 PLN)
Perte consécutive maximale:
-269.53 PLN (4)
Croissance mensuelle:
-1.26%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
232.84 PLN
Maximal:
273.99 PLN (2.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.70% (271.11 PLN)
Par fonds propres:
0.87% (86.96 PLN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|13
|BTCUSD
|-25
|DE40
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|147
|USDJPY
|119
|BTCUSD
|-115K
|DE40
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +179.57 PLN
Pire transaction: -122 PLN
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +107.10 PLN
Perte consécutive maximale: -269.53 PLN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
PLN
PLN
1
60%
10
40%
98%
0.69
-12.57
PLN
PLN
3%
1:30