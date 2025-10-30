SegnaliSezioni
Patryk Weterle

Tetrus

Patryk Weterle
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
179.57 PLN
Worst Trade:
-121.95 PLN
Profitto lordo:
290.51 PLN (557 pips)
Perdita lorda:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (107.10 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
179.57 PLN (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
97.79%
Massimo carico di deposito:
81.85%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-12.57 PLN
Profitto medio:
72.63 PLN
Perdita media:
-69.38 PLN
Massime perdite consecutive:
4 (-269.53 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-269.53 PLN (4)
Crescita mensile:
-1.26%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.84 PLN
Massimale:
273.99 PLN (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (271.11 PLN)
Per equità:
0.87% (86.96 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 4
USDJPY 2
BTCUSD 2
DE40 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 26
USDJPY 13
BTCUSD -25
DE40 -51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 147
USDJPY 119
BTCUSD -115K
DE40 -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.57 PLN
Worst Trade: -122 PLN
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +107.10 PLN
Massima perdita consecutiva: -269.53 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
4.00 × 1
VTMarkets-Live 2
9.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 07:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.30 13:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 13:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
