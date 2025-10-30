- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
179.57 PLN
Worst Trade:
-121.95 PLN
Profitto lordo:
290.51 PLN (557 pips)
Perdita lorda:
-416.25 PLN (127 982 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (107.10 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
179.57 PLN (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
97.79%
Massimo carico di deposito:
81.85%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-12.57 PLN
Profitto medio:
72.63 PLN
Perdita media:
-69.38 PLN
Massime perdite consecutive:
4 (-269.53 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-269.53 PLN (4)
Crescita mensile:
-1.26%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
232.84 PLN
Massimale:
273.99 PLN (2.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (271.11 PLN)
Per equità:
0.87% (86.96 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|2
|DE40
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|13
|BTCUSD
|-25
|DE40
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|147
|USDJPY
|119
|BTCUSD
|-115K
|DE40
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.57 PLN
Worst Trade: -122 PLN
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +107.10 PLN
Massima perdita consecutiva: -269.53 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|9.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
PLN
PLN
1
60%
10
40%
98%
0.69
-12.57
PLN
PLN
3%
1:30