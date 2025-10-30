- Büyüme
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
200 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (46.38%)
En iyi işlem:
357.57 USD
En kötü işlem:
-184.62 USD
Brüt kâr:
9 675.08 USD (546 080 pips)
Brüt zarar:
-7 388.19 USD (381 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (263.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
623.20 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
249 (66.76%)
Satış işlemleri:
124 (33.24%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
6.13 USD
Ortalama kâr:
48.38 USD
Ortalama zarar:
-42.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-252.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.82 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.52%
Yıllık tahmin:
-54.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
609.92 USD
Maksimum:
901.48 USD (25.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.64% (-1 537.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|GBPJPY
|82
|USDJPY
|70
|NQ100.R
|21
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|869
|GBPJPY
|970
|USDJPY
|403
|NQ100.R
|113
|AUDUSD
|-20
|GBPUSD
|-85
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|53
|USDCHF
|82
|NZDJPY
|-41
|EURJPY
|-42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|65K
|GBPJPY
|26K
|USDJPY
|17K
|NQ100.R
|58K
|AUDUSD
|-800
|GBPUSD
|-2.6K
|USDCAD
|817
|EURUSD
|1.8K
|USDCHF
|900
|NZDJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +357.57 USD
En kötü işlem: -185 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +263.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
888
USD
USD
108
0%
373
53%
100%
1.30
6.13
USD
USD
93%
1:200