SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SK123
Brilliant Kerry

SK123

Brilliant Kerry
0 inceleme
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
373
Kârla kapanan işlemler:
200 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (46.38%)
En iyi işlem:
357.57 USD
En kötü işlem:
-184.62 USD
Brüt kâr:
9 675.08 USD (546 080 pips)
Brüt zarar:
-7 388.19 USD (381 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (263.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
623.20 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
249 (66.76%)
Satış işlemleri:
124 (33.24%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
6.13 USD
Ortalama kâr:
48.38 USD
Ortalama zarar:
-42.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-252.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.82 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.52%
Yıllık tahmin:
-54.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
609.92 USD
Maksimum:
901.48 USD (25.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.64% (-1 537.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 189
GBPJPY 82
USDJPY 70
NQ100.R 21
AUDUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 1
USDCHF 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 869
GBPJPY 970
USDJPY 403
NQ100.R 113
AUDUSD -20
GBPUSD -85
USDCAD -16
EURUSD 53
USDCHF 82
NZDJPY -41
EURJPY -42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 65K
GBPJPY 26K
USDJPY 17K
NQ100.R 58K
AUDUSD -800
GBPUSD -2.6K
USDCAD 817
EURUSD 1.8K
USDCHF 900
NZDJPY -1.5K
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +357.57 USD
En kötü işlem: -185 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +263.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
311 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.30 10:47
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SK123
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
888
USD
108
0%
373
53%
100%
1.30
6.13
USD
93%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.