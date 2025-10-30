SegnaliSezioni
Brilliant Kerry

SK123

Brilliant Kerry
0 recensioni
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
200 (53.61%)
Loss Trade:
173 (46.38%)
Best Trade:
357.57 USD
Worst Trade:
-184.62 USD
Profitto lordo:
9 675.08 USD (546 080 pips)
Perdita lorda:
-7 388.19 USD (381 320 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (263.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
623.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
249 (66.76%)
Short Trade:
124 (33.24%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
6.13 USD
Profitto medio:
48.38 USD
Perdita media:
-42.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-252.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.82 USD (3)
Crescita mensile:
-4.52%
Previsione annuale:
-54.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
609.92 USD
Massimale:
901.48 USD (25.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.64% (-1 537.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 189
GBPJPY 82
USDJPY 70
NQ100.R 21
AUDUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 1
USDCHF 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 869
GBPJPY 970
USDJPY 403
NQ100.R 113
AUDUSD -20
GBPUSD -85
USDCAD -16
EURUSD 53
USDCHF 82
NZDJPY -41
EURJPY -42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 65K
GBPJPY 26K
USDJPY 17K
NQ100.R 58K
AUDUSD -800
GBPUSD -2.6K
USDCAD 817
EURUSD 1.8K
USDCHF 900
NZDJPY -1.5K
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +357.57 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +263.91 USD
Massima perdita consecutiva: -252.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
311 più
Non ci sono recensioni
2025.10.30 10:47
A large drawdown may occur on the account again
