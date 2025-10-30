- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
200 (53.61%)
Loss Trade:
173 (46.38%)
Best Trade:
357.57 USD
Worst Trade:
-184.62 USD
Profitto lordo:
9 675.08 USD (546 080 pips)
Perdita lorda:
-7 388.19 USD (381 320 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (263.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
623.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.91%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
249 (66.76%)
Short Trade:
124 (33.24%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
6.13 USD
Profitto medio:
48.38 USD
Perdita media:
-42.71 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-252.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.82 USD (3)
Crescita mensile:
-4.52%
Previsione annuale:
-54.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
609.92 USD
Massimale:
901.48 USD (25.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.64% (-1 537.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|GBPJPY
|82
|USDJPY
|70
|NQ100.R
|21
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|869
|GBPJPY
|970
|USDJPY
|403
|NQ100.R
|113
|AUDUSD
|-20
|GBPUSD
|-85
|USDCAD
|-16
|EURUSD
|53
|USDCHF
|82
|NZDJPY
|-41
|EURJPY
|-42
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|GBPJPY
|26K
|USDJPY
|17K
|NQ100.R
|58K
|AUDUSD
|-800
|GBPUSD
|-2.6K
|USDCAD
|817
|EURUSD
|1.8K
|USDCHF
|900
|NZDJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +357.57 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +263.91 USD
Massima perdita consecutiva: -252.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
311 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
888
USD
USD
108
0%
373
53%
100%
1.30
6.13
USD
USD
93%
1:200