Brilliant Kerry

SK123

Brilliant Kerry
0 avis
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
373
Bénéfice trades:
200 (53.61%)
Perte trades:
173 (46.38%)
Meilleure transaction:
357.57 USD
Pire transaction:
-184.62 USD
Bénéfice brut:
9 675.08 USD (546 080 pips)
Perte brute:
-7 388.19 USD (381 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (263.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
623.20 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.40%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
249 (66.76%)
Courts trades:
124 (33.24%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
6.13 USD
Bénéfice moyen:
48.38 USD
Perte moyenne:
-42.71 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-252.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-494.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
-4.52%
Prévision annuelle:
-54.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
609.92 USD
Maximal:
901.48 USD (25.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.64% (-1 537.90 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 189
GBPJPY 82
USDJPY 70
NQ100.R 21
AUDUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
EURUSD 1
USDCHF 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 869
GBPJPY 970
USDJPY 403
NQ100.R 113
AUDUSD -20
GBPUSD -85
USDCAD -16
EURUSD 53
USDCHF 82
NZDJPY -41
EURJPY -42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 65K
GBPJPY 26K
USDJPY 17K
NQ100.R 58K
AUDUSD -800
GBPUSD -2.6K
USDCAD 817
EURUSD 1.8K
USDCHF 900
NZDJPY -1.5K
EURJPY -1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +357.57 USD
Pire transaction: -185 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +263.91 USD
Perte consécutive maximale: -252.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Aucun avis
2025.10.30 10:47
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SK123
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
888
USD
108
0%
373
53%
100%
1.30
6.13
USD
93%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.