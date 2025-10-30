- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
4.32 EUR
En kötü işlem:
-0.14 EUR
Brüt kâr:
12.44 EUR (2 199 pips)
Brüt zarar:
-0.17 EUR (19 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.12 EUR (3)
Sharpe oranı:
1.07
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.84%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
87.64
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
73.18
Beklenen getiri:
2.05 EUR
Ortalama kâr:
3.11 EUR
Ortalama zarar:
-0.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.14 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
0.14 EUR (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.02% (0.25 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.32 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.14 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.18 × 55
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
