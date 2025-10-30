- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
4.32 EUR
Worst Trade:
-0.14 EUR
Profitto lordo:
12.44 EUR (2 199 pips)
Perdita lorda:
-0.17 EUR (19 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.12 EUR (3)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
87.64
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
73.18
Profitto previsto:
2.05 EUR
Profitto medio:
3.11 EUR
Perdita media:
-0.09 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.14 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.14 EUR (1)
Crescita mensile:
1.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
0.14 EUR (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.32 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.14 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 2
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Cent4
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live09
|0.14 × 14
|
AxioryAsia-02Live
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live07
|0.18 × 55
|
OrtegaCapital-Server
|0.24 × 106
