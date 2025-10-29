- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
10 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (47.37%)
En iyi işlem:
50.80 USD
En kötü işlem:
-20.20 USD
Brüt kâr:
226.40 USD (769 pips)
Brüt zarar:
-61.44 USD (262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (82.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
2.45%
Maks. mevduat yükü:
66.38%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
8.07
Alış işlemleri:
11 (57.89%)
Satış işlemleri:
8 (42.11%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
8.68 USD
Ortalama kâr:
22.64 USD
Ortalama zarar:
-6.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.44 USD (3)
Aylık büyüme:
43.37%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.44 USD
Maksimum:
20.44 USD (5.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.37% (20.44 USD)
Varlığa göre:
36.15% (137.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
İnceleme yok
