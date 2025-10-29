SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TRUONG SA
Van Quan Tran

TRUONG SA

Van Quan Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
10 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (47.37%)
En iyi işlem:
50.80 USD
En kötü işlem:
-20.20 USD
Brüt kâr:
226.40 USD (769 pips)
Brüt zarar:
-61.44 USD (262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (82.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
2.45%
Maks. mevduat yükü:
66.38%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
8.07
Alış işlemleri:
11 (57.89%)
Satış işlemleri:
8 (42.11%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
8.68 USD
Ortalama kâr:
22.64 USD
Ortalama zarar:
-6.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.44 USD (3)
Aylık büyüme:
43.37%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.44 USD
Maksimum:
20.44 USD (5.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.37% (20.44 USD)
Varlığa göre:
36.15% (137.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.80 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TRUONG SA
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
545
USD
4
89%
19
52%
2%
3.68
8.68
USD
36%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.