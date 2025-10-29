- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
10 (52.63%)
Loss Trade:
9 (47.37%)
Best Trade:
50.80 USD
Worst Trade:
-20.20 USD
Profitto lordo:
226.40 USD (769 pips)
Perdita lorda:
-61.44 USD (262 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (82.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
2.45%
Massimo carico di deposito:
66.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
8.07
Long Trade:
11 (57.89%)
Short Trade:
8 (42.11%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
8.68 USD
Profitto medio:
22.64 USD
Perdita media:
-6.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.44 USD (3)
Crescita mensile:
43.37%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.44 USD
Massimale:
20.44 USD (5.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.37% (20.44 USD)
Per equità:
36.15% (137.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.90 USD
Massima perdita consecutiva: -20.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
