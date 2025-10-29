SegnaliSezioni
Van Quan Tran

TRUONG SA

Van Quan Tran
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
10 (52.63%)
Loss Trade:
9 (47.37%)
Best Trade:
50.80 USD
Worst Trade:
-20.20 USD
Profitto lordo:
226.40 USD (769 pips)
Perdita lorda:
-61.44 USD (262 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (82.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
2.45%
Massimo carico di deposito:
66.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
8.07
Long Trade:
11 (57.89%)
Short Trade:
8 (42.11%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
8.68 USD
Profitto medio:
22.64 USD
Perdita media:
-6.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.44 USD (3)
Crescita mensile:
43.37%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.44 USD
Massimale:
20.44 USD (5.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.37% (20.44 USD)
Per equità:
36.15% (137.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.80 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.90 USD
Massima perdita consecutiva: -20.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 più
Non ci sono recensioni
2025.11.29 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 13:33
Share of trading days is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 14:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 12:08
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.