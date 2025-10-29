SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TRUONG SA
Van Quan Tran

TRUONG SA

Van Quan Tran
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
10 (52.63%)
Perte trades:
9 (47.37%)
Meilleure transaction:
50.80 USD
Pire transaction:
-20.20 USD
Bénéfice brut:
226.40 USD (769 pips)
Perte brute:
-61.44 USD (262 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (82.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
2.45%
Charge de dépôt maximale:
66.38%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
8.07
Longs trades:
11 (57.89%)
Courts trades:
8 (42.11%)
Facteur de profit:
3.68
Rendement attendu:
8.68 USD
Bénéfice moyen:
22.64 USD
Perte moyenne:
-6.83 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.44 USD (3)
Croissance mensuelle:
43.37%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.44 USD
Maximal:
20.44 USD (5.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.37% (20.44 USD)
Par fonds propres:
36.15% (137.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 507
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.80 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82.90 USD
Perte consécutive maximale: -20.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.29 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.26 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 13:33
Share of trading days is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 14:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 14:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 14:23
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.21 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 13:14
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 13:14
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 12:08
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TRUONG SA
30 USD par mois
43%
0
0
USD
545
USD
4
89%
19
52%
2%
3.68
8.68
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.