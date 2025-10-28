- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
85.96 USD
En kötü işlem:
-30.04 USD
Brüt kâr:
85.96 USD (8 607 pips)
Brüt zarar:
-30.04 USD (3 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (85.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.96 USD (1)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
27.96 USD
Ortalama kâr:
85.96 USD
Ortalama zarar:
-30.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.04 USD (1)
Aylık büyüme:
31.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.04 USD
Maksimum:
30.04 USD (16.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.96 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +85.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
