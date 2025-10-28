- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
85.96 USD
Worst Trade:
-30.04 USD
Profitto lordo:
85.96 USD (8 607 pips)
Perdita lorda:
-30.04 USD (3 003 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (85.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.96 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
27.96 USD
Profitto medio:
85.96 USD
Perdita media:
-30.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.04 USD (1)
Crescita mensile:
31.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.04 USD
Massimale:
30.04 USD (16.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.96 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.96 USD
Massima perdita consecutiva: -30.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni