- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
104.75 USD
En kötü işlem:
-237.77 USD
Brüt kâr:
557.71 USD (55 756 pips)
Brüt zarar:
-294.70 USD (29 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (177.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.47 USD (13)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
17 (50.00%)
Satış işlemleri:
17 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
7.74 USD
Ortalama kâr:
19.92 USD
Ortalama zarar:
-49.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-237.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.77 USD (1)
Aylık büyüme:
-27.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
258.37 USD (53.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.11% (258.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|263
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|2.57 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.77 × 104
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|2.99 × 69
|
Coinexx-Demo
|4.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.67 × 3
Gold Trade Only
Minimum equity:
700 USD @ 0,01 /OP
1,400 USD @ 0,01 /OP = 2x OP
2,100 USD @ 0,01 /OP = 3x OP
2,800 USD @ 0,01 /OP = 4x OP
and so on
Trading Never MC and Consistant Profit
İnceleme yok