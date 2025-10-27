SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STI TFL
Yelena Claudia

STI TFL

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 190%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
104.75 USD
En kötü işlem:
-237.77 USD
Brüt kâr:
557.71 USD (55 756 pips)
Brüt zarar:
-294.70 USD (29 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (177.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
177.47 USD (13)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
17 (50.00%)
Satış işlemleri:
17 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
7.74 USD
Ortalama kâr:
19.92 USD
Ortalama zarar:
-49.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-237.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.77 USD (1)
Aylık büyüme:
-27.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
258.37 USD (53.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.11% (258.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 263
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.75 USD
En kötü işlem: -238 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +177.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
Exness-Real
2.57 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
2.77 × 104
HFMarketsSV-Live Server 5
2.99 × 69
Coinexx-Demo
4.00 × 1
RoboForex-ECN
6.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Gold Trade Only

Minimum equity:

700 USD @ 0,01 /OP

1,400 USD @ 0,01 /OP = 2x OP

2,100 USD @ 0,01 /OP = 3x OP

2,800 USD @ 0,01 /OP = 4x OP

and so on

Trading Never MC and Consistant Profit

İnceleme yok
2025.10.27 07:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.2% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 04:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol