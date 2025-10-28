- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
20.43 USD
En kötü işlem:
-10.42 USD
Brüt kâr:
105.10 USD (81 702 pips)
Brüt zarar:
-30.42 USD (30 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (71.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.72 USD (8)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
8.76 USD
Ortalama zarar:
-10.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.42 USD (2)
Aylık büyüme:
24.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.42 USD (5.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (20.42 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|8
|XAUUSD
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|27
|XAUUSD
|48
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|3.4K
|XAUUSD
|48K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.43 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +71.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok