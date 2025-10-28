SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RTC FM 02
Sulthon Nurfalah

RTC FM 02

Sulthon Nurfalah
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
20.43 USD
Worst Trade:
-10.42 USD
Profitto lordo:
105.10 USD (81 702 pips)
Perdita lorda:
-30.42 USD (30 420 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (71.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-10.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.42 USD (2)
Crescita mensile:
24.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.42 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (20.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 8
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 27
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 3.4K
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.72 USD
Massima perdita consecutiva: -20.42 USD

Non ci sono recensioni
2025.10.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.26 21:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.26 21:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.26 21:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
