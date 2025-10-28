- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
20.43 USD
Worst Trade:
-10.42 USD
Profitto lordo:
105.10 USD (81 702 pips)
Perdita lorda:
-30.42 USD (30 420 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (71.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-10.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.42 USD (2)
Crescita mensile:
24.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.42 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.44% (20.42 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|8
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|27
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|3.4K
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.43 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.72 USD
Massima perdita consecutiva: -20.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
