- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
200
Kârla kapanan işlemler:
149 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (25.50%)
En iyi işlem:
678.36 USD
En kötü işlem:
-346.12 USD
Brüt kâr:
10 303.14 USD (10 769 pips)
Brüt zarar:
-3 039.27 USD (7 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 443.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 515.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.92
Alış işlemleri:
101 (50.50%)
Satış işlemleri:
99 (49.50%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
36.32 USD
Ortalama kâr:
69.15 USD
Ortalama zarar:
-59.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-578.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-578.45 USD (8)
Aylık büyüme:
5.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
732.02 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|USDCAD
|41
|USDCHF
|24
|NZDUSD
|18
|EURNZD
|18
|EURAUD
|16
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|13
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|-45
|USDCHF
|533
|NZDUSD
|493
|EURNZD
|794
|EURAUD
|2.1K
|AUDCAD
|618
|AUDUSD
|202
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|205
|USDCAD
|756
|USDCHF
|-2.3K
|NZDUSD
|286
|EURNZD
|1.4K
|EURAUD
|1.8K
|AUDCAD
|501
|AUDUSD
|523
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +678.36 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 443.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -578.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
