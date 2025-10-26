SinyallerBölümler
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
200
Kârla kapanan işlemler:
149 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (25.50%)
En iyi işlem:
678.36 USD
En kötü işlem:
-346.12 USD
Brüt kâr:
10 303.14 USD (10 769 pips)
Brüt zarar:
-3 039.27 USD (7 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 443.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 515.08 USD (9)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
9.92
Alış işlemleri:
101 (50.50%)
Satış işlemleri:
99 (49.50%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
36.32 USD
Ortalama kâr:
69.15 USD
Ortalama zarar:
-59.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-578.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-578.45 USD (8)
Aylık büyüme:
5.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
732.02 USD (0.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 54
USDCAD 41
USDCHF 24
NZDUSD 18
EURNZD 18
EURAUD 16
AUDCAD 16
AUDUSD 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.5K
USDCAD -45
USDCHF 533
NZDUSD 493
EURNZD 794
EURAUD 2.1K
AUDCAD 618
AUDUSD 202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 205
USDCAD 756
USDCHF -2.3K
NZDUSD 286
EURNZD 1.4K
EURAUD 1.8K
AUDCAD 501
AUDUSD 523
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +678.36 USD
En kötü işlem: -346 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 443.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -578.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

