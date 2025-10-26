SignauxSections
Gabriele Finocchi

GFEdge LTD

Gabriele Finocchi
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
200
Bénéfice trades:
149 (74.50%)
Perte trades:
51 (25.50%)
Meilleure transaction:
678.36 USD
Pire transaction:
-346.12 USD
Bénéfice brut:
10 303.14 USD (10 769 pips)
Perte brute:
-3 039.27 USD (7 701 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 443.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 515.08 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
9.92
Longs trades:
101 (50.50%)
Courts trades:
99 (49.50%)
Facteur de profit:
3.39
Rendement attendu:
36.32 USD
Bénéfice moyen:
69.15 USD
Perte moyenne:
-59.59 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-578.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-578.45 USD (8)
Croissance mensuelle:
5.42%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.42 USD
Maximal:
732.02 USD (0.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 54
USDCAD 41
USDCHF 24
NZDUSD 18
EURNZD 18
EURAUD 16
AUDCAD 16
AUDUSD 13
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.5K
USDCAD -45
USDCHF 533
NZDUSD 493
EURNZD 794
EURAUD 2.1K
AUDCAD 618
AUDUSD 202
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 205
USDCAD 756
USDCHF -2.3K
NZDUSD 286
EURNZD 1.4K
EURAUD 1.8K
AUDCAD 501
AUDUSD 523
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +678.36 USD
Pire transaction: -346 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 443.06 USD
Perte consécutive maximale: -578.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

